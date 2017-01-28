استذكارا لسجله الجنسي السابق وهوسه بالنساء، وفي تغطيتها لمحادثات رئيسة وزرائهم تيريزا ماي، يوم أمس الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرجت صحف بريطانية اليوم السبت بعناوين تتندر أنه “أمسك بيدها وأطال الإمساك”، وهي إشارة تستحضر بشكل كاريكاتيري أن ترامب صاحب تاريخ غير مشرف في موضوع “الإمساك “بالأعضاء الجسدية للنساء.

العنوان الرئيس لصحيفة الاندبندت قال إن “ترامب وتيريزا أمسكا بأيدي بعضهما في صورة رسمية بالبيت الأبيض” وأضافت الصحيفة في العنوان “غير واضح من منهما الذي بادر بالإمساك”.

بدورها صحيفة الغارديان أبرزت في عنوانها أن “ترامب وتيريزا أمسكا بأيدي بعضهما في الفيديو الرسمي وبشكل غير ملائم”وأضافت أنها “كانت لحظة ملتبسة، سارا فيها بممر البيت الأبيض وهما يقبضان على أيدي بعضهما على هذا النحو”.

أما صحيفة “الديلي ميرور” فقد استخدمت في عنوانها الكلمة “الجنسية” التي كان ترامب قد كررها في أقواله عن مسكه للنساء من بعض الأجزاء الحساسة في أجسامهن. والكلمة الإنجليزية تعني بالعربي “الخطف أو التحسيس أو الأمساك غير العادي “.

وجاء في عنوان الديلي ميل: “ترامب أمسك تيريزا من يدها ووعدها بعلاقة خاصة جداً”، وأضافت: “قال ترامب لها اعتقد أننا سننسجم جداً مع بعضنا”، وهو القول الذي قصد به ترامب علاقات أمريكا مع بريطانيا، بينما تركته الصحيفة عائمًا وملتبسًا.