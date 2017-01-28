استفاق أهالي مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، على وقعِ جريمةٍ جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت شاباً وأصابت 5 آخرين، خلال اقتحامها المخيم.



وذكرت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب محمد محمود أبو خليفة (19 عاما) في مواجهات ضارية شهدها مخيم جنين، امتدادا لمواجهات عنيفة يشهدها المخيم في الأيام الأخيرة.



وقال شهود عيان إن مستعربين تسللوا للمخيم بلباس مدني وسيارة مدنية قبل أن يتم اكتشاف أمرهم قرب المستشفى الحكومي حيث أعقب ذلك اقتحام عشرات الآليات العسكرية ووحدات مشاة للمخيم، واندلاع مواجهات عنيفة.



وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل هستيري ما أدى إلى استشهاد الشاب أبو خليفة وإصابة خمسة آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشارت مصادر فلسطينية إلى ان الشهيد “ابو خليفة” ارتقى في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم.