أخطأ البيت الأبيض في كتابة اسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ما تسبب بتندر الصحافة البريطانية.

وجاء في مذكرة للمكتب الإعلامي الخاص بالبيت الأبيض: ” سيشارك الرئيس دونالد ترامب في لقاء ثنائي مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي”، وأغفلت المذكرة حرفا من الاسم الأول لماي وهو خطأ تكرر مرتين أخريين.

وقالت الصحافة البريطانية إن هذا الخطأ قد يتسبب باعتقاد الرئيس دونالد ترامب أنه سيلتقي عارضة أزياء فاتنة. حسب ما ذكر موقع عربي 21.

فيما ذكرت صحيفة الإندبندنت أنه بالكتابة الخاطئة للاسم، نصبح بصدد عارضة أزياء ظهرت في أفلام إباحية، بما في ذلك واحد بعنوان “وايت هاوس: ذا سيكس فيديو”.