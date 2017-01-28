قدمت نجمة هوليود الأميركية الشهيرة، ليندسي لوهان، يوم الجمعة، قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويتلخص معنى الشعار، في أن مصير العالم أكبر من أن يبقى تحت تصرف الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهو شعار طالما ردده الرئيس التركي في أكثر من مناسبة.

وتم تقديم الهدية خلال استقبال أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، للنجمة الأميركية، في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن الإعلام، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية رسمية.

واستقبل أردوغان النجمة لوهان، بحضور الطفلة السورية الشهيرة “بانا العابد”، 7 أعوام، التي كانت تنقل بمساعدة والدتها صور المجازر أثناء حصار شرقي محافظة حلب، إلى العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقامت لوهان، أكتوبر الماضي، بزيارة للاجئين السوريين في مدينة اسطنبول، والتقت عددا منهم في مركز صحي تابع لإحدى الجمعيات المعنية بتقديم خدمات لهم، وأكدت خلال الزيارة أن العالم أكبر من خمسة.

وتناقلت وسائل الاعلام بكثرة نبأ إسلام الممثلة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان اذ جرى تداول صور لها بالحجاب فيما أقدمت هي على حذف كل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء بتغريدة “السلام عليكم”.