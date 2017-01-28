اشعلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية نيران الفتنة بين الرباط والقاهرة على خلفية تقرير نشرته عن مباراة مصر والمغرب المرتقبة غداً الأحد, مما أدى إلى تفجير حالة غضب لدى “المغاربة” بعد اتهام الصحيفة لهم بأنهم «ملوك السحر الأسود»، كما أنهم سيستخدموه ضد مصر.

واعتبر «المغاربة» ونشطاء خليجيون أن الصحيفة تهدم العلاقة بين العرب، وتعمل على نشر الاحتقان بين الشعوب، محذرين مما حدث في العلاقات بين مصر والجزائر بسبب مبارة كرة قدم، من إعادة تكراره بين مصر والمغرب.

وجاء ضمن سياق التقرير الذي نشرته الصحيفة :« وتسيطر أعمال السحر والشعوذة على اللقاء لاسيما أن السحر وتسخير الجان أشهر ما يميز دولة المغرب، وينتشر في كل منزل وتمارسه كل الفئات والأعمار، ولم يقتصر الأمر علي الشعب فقط، وإنما امتد ليشمل أندية ومنتخبات بلاد المغرب الذى أثبتت وقائع كثيرة أستخدامهم السحر المغربى فالكل يجمع على أن السحرة المغاربة هم ملوك السحر الأسود وأسياد القدرات الخارقة».

وقالت الإعلامية الجزائرية «أنيا الأفندي» عبر صفحتها على «تويتر»:« الصحافة الصفراء ….مهنة من لا مهنة له …..هكذا تزرع الفتن بين الشعوب ….مستوى مؤسف !».

بينما ضجت صفحتها بتعليقات غاضبة من الصحيفة ووصفها للمغرب وشعبها بأنهم ملوك السحر الأسود، وقال أحد النشطاء :« الصحافة الوقحة هي من نشرت الكره والحقد في نفوس الشعوب العربية.وذالك بمساسها بمقدساتهم،هويتهم،تاريخهم وحتى شهدائهم الذين كرمهم الله».

وتابع آخر :« عندما يحضر الحقد وحب الانتقام تغيب العروبة»، أضاف ناشط آخر :« أقسم بالله لم أري أقذر من الإعلام المصري ..حتي الصهيوني أنظف منه!!!!.. مصر أكبر بكثير من هذا».