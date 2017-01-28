استمرار لهجومه على كل ما له علاقة بالإسلام، أثنى الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ، على الأمسية الغنائية المختلطة التي أقامها مركز بالعاصمة والتي تضمنت استضافة 3 مغنيين وفرقة جاز، مخاطبا من أسماهم “” بأن يعيشوا ويتركوا غيرهم يعيشيون.

 

وقال “آل الشيخ” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”(عش ودع غيرك يعيش).. عبارة يكرهها المتأسلمون وجسدتها أمسية (نغمات ثقافية) في مركز الملك فهد الثقافي؛ انها نهاية وصاية المتأسلمين على ”.

 

من جانبهم، استنكر متابعو “آل الشيخ” على تويتر تغريدته  وملازمته في الدعوة لكل ما يخالف ، منتقدين كيله بمكيالين مطالبين إياه بأن يطبق مقولته على نفسه ويترك يعيشون.