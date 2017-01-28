استمرار لهجومه على كل ما له علاقة بالإسلام، أثنى الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ، على الأمسية الغنائية المختلطة التي أقامها مركز الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض والتي تضمنت استضافة 3 مغنيين وفرقة جاز، مخاطبا من أسماهم “المتأسلمون” بأن يعيشوا ويتركوا غيرهم يعيشيون.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”(عش ودع غيرك يعيش).. عبارة يكرهها المتأسلمون وجسدتها أمسية (نغمات ثقافية) في مركز الملك فهد الثقافي؛ انها نهاية وصاية المتأسلمين على المجتمع”.

(عش ودع غيرك يعيش).. عبارة يكرهها المتأسلمون وجسدتها أمسية (نغمات ثقافية) في مركز الملك فهد الثقافي؛ انها نهاية وصاية المتأسلمين على المجتمع — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) January 28, 2017

من جانبهم، استنكر متابعو “آل الشيخ” على تويتر تغريدته وملازمته في الدعوة لكل ما يخالف الإسلام، منتقدين كيله بمكيالين مطالبين إياه بأن يطبق مقولته على نفسه ويترك الإسلاميين يعيشون.

@alshaikhmhmd

الله يأخذ عمرك فشلتنا

ياقليل الحياء شل اسمك الاخير

وبجهنم لو تبي تصير جنس ثالث

لك رب يحاسبك .. فعلاً النار ماتورث الا الرماد — محمد التميمي (@mo_t979) January 28, 2017

@alshaikhmhmd لم اشاهدك تعيش وتدع غيرك يعيش فكل تغريداتك نهش في غيرك .رمتني بدائها وانسلت. — محمد الصمعاني (@mosam20_mo) January 28, 2017

@alshaikhmhmd الله لايحرمك الذنوب ياحظك بهن الناس يذبحون يمين ويسار وانت تفتخر بحفله غنائيه قبح الله وجهك — أبو سليمان (@mossleman1011) January 28, 2017