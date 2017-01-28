قال الرئيس المصري ، إن بلاده تسعى لمنع تعقيد موضوع السفارة الأميركية في إسرائيل، بعد أن وعد الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية بنقلها من إلى .

 

وجاءت تصريحات السيسي ردا على سؤال، خلال مع شبان مصريين، في مدينة أسوان بأقصى جنوب ، عن موقف بلاده من موضوع نقل السفارة.

 

وقال السيسي “إن مصر منتبهة لهذا الموضوع منذ فترة، ولا تريد للأمر أن يزداد تعقيدا خلال الفترة القادمة.” وأضاف “نتمنى أن نوفق في هذا.”

 

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب يونيو 1967 وأعلنت ضمها إلى القدس الغربية وسط اعتراض دولي.

 

ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يسعون لإقامتها في وقطاع غزة.