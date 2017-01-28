قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تسعى لمنع تعقيد موضوع السفارة الأميركية في إسرائيل، بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقلها من تل أبيب إلى القدس.

وجاءت تصريحات السيسي ردا على سؤال، خلال حوار مع شبان مصريين، في مدينة أسوان بأقصى جنوب مصر، عن موقف بلاده من موضوع نقل السفارة.

وقال السيسي “إن مصر منتبهة لهذا الموضوع منذ فترة، ولا تريد للأمر أن يزداد تعقيدا خلال الفترة القادمة.” وأضاف “نتمنى أن نوفق في هذا.”

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب يونيو 1967 وأعلنت ضمها إلى القدس الغربية وسط اعتراض دولي.

ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يسعون لإقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.