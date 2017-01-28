في إجراء غير معتاد، دعت السفارة السعودية في الأردن الرعايا السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء العاصفة الثلجية في الاردن.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام العنزي أنه “نظرا لما تمر به الأردن من تقلبات جوية وأمطار وثلوج.. تأمل السفارة من الأخوة والأخوات المواطنين القادمين لقضاء إجازة منتصف العام أو المتواجدين على الأراضي الأردنية توخي الحذر في الطرق السريعة أو المناطق المرتفعة”.

وتشهد الأردن تساقطا للثلوج واغلاقا للطرقات منذ مساء الجمعة بسبب العاصفة الثلجية التي تشهدها المنطقة.