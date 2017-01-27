ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” ان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أسس 8 شركات في السعودية ترتبط بإمبراطوريته الفندقية في أغسطس 2015، بعد فترة وجيزة من إعلانه ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة بحسب “العربية” أن إحدى الشركات التي يمتلكها ترامب في السعودية تحمل اسم THC جدة هوتيل، فيما تسمى أخرى دي تي (دونالد ترامب) للخدمات الفنية.

وشاركت شركة THC لتطوير الفنادق والتي شاركت في إدارة وتطوير عدد من الفنادق في المملكة، إضافة إلى شركة جدة للاستشارات والخدمات الفنية وشركة جدة للاستشارات الفندقية.

يذكر أن ترامب استقال من شركته “منظمة ترامب ” الأسبوع الماضي، فيما سيقوم نجلاه دونالد الابن وإريك سيتوليان بإدارة أنشطته.

وقبل أن يعلن ترمب استقالته من جميع شركاته أعلن المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب ألان غارتن، أن ترامب قام بعدد من التغييرات تشمل إغلاق عدد من الشركات في أماكن مختلفة حول العالم لتفادي تضارب المصالح، ومن بينها مشاريع ذات صلة بمشروع تجاري مشترك محتمل في السعودية.

وبحسب الإقرار المالي فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لديه 144 شركة أو مصلحة بقطاع الأعمال ومشروعات ممتدة في 25 دولة حول العالم من كندا إلى أميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وصولا إلى آسيا.