فيما يبدو أنّه ردّ بطريقة غير مباشرة على الفنانة الإماراتية أحلام، أعلن المذيع المصري عمرو أديب اسم ضيف حلقته المقبلة وهو نجم فريق برشلونة الاسباني، اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي.

كانت أحلام هاجمت “أديب” على “تويتر”، وقالت إنها لا تتشرف بالظهور في برنامجه ولن تمنحه شرف اللقاء, في أعقاب إرسال إدارة البرنامج رسالةً إليها لتكون ضيفة الحلقة المقبلة .

ونشر أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة له مع نجم منتخب الأرجنتين، وفريق برشلونة اللاعب ليونيل ميسي، مع عبارة “ميسي يوم الجمعة القادم”.

وكتب تغريدة ثانية بدت أنها رد مباشر على أحلام جاء فيها “سألوني ما أكثر شيء لفت نظرك في ميسي قلت بدون تفكير: التواضع الشديد التواضع بشكل غير متكلف أو متصنع غريب”.