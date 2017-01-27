أعلن «مركز الخليج لحقوق الإنسان» أن القضاء السعودي أصدر حكما بالسجن 7 سنوات على الكاتب «نذير الماجد» (شيعي) بسبب مشاركته في تظاهرات.

وأوضح المركز أن «الماجد» (40 عاما) أُدين بتهم التظاهر وإجراء اتصالات مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية، إضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها إلى العام 2007.

وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأسبوع الماضي، منعا من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انقضاء فترة سجنه.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المركز الذي توجد مكاتبه في بيروت وكوبنهاغن قوله إن التقارير أكدت «حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة؛ حيث لم ترافقه أسرته أو محاميه»، مضيفة أن الادعاء العام كان وجه ضد «الماجد» «عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التظاهرات»، وأن السلطات كانت أفرجت عنه، العام 2012، ثم عادت لاحقا واعتقلته.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أوردت اسم «الماجد»، العام 2011، ضمن أكثر من 160 شخصا اعتقلوا، معظمهم في المنطقة الشرقية حيث يتظاهر منتمون إلى الأقلية الشيعية مطالبين بإجراء إصلاحات والإفراج عن معتقلين.