أثار مواطن مغربي مُقيم في مدينة موازين الكثير من الجدل وجذب الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقعاته التي تحققت لنتائج بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الغابون.

وتوقع عبد الباسط زرقوني فوز منتخب بلاده بالبطولة لأول مرة منذ 1976 بفوزه على السنغال في المباراة النهائية وذلك بعدما صدقت توقعاته التي نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي يوم 15 يناير/كانون الثاني الحالي.

وتوقع زرقوني توديع الجزائر للمسابقة مبكرًا من الدور الأول وحلولها في المركز الثالث بالمجموعة الثانية وهو ما حدث بالفعل.

وكذلك توقع خسارة مصر أمام المغرب في دور الثمانية بعدما سبق وتوقع تأهل الفراعنة إلى دور الثمانية ومواجهة منتخب بلاده بالفعل.

وكان زقروني قد توقع كذلك خروج كوت ديفوار حاملة اللقب والجزائر من الدور الأول أيضا.

وانتشرت توقعات زقروني على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة منذ فوز مصر على غانا لتضرب موعدًا مع المغرب، حيث علّق الكثير من المصريين والمغاربة على هذه التوقعات.

وتخوَّف المصريون من صدق توقعاته قبل مواجهة المغرب يوم الأحد المقبل، بينما شكك البعض الآخر في هذه التوقعات متَّهمين زقروني بأنه بدّل موعد بداية التوقعات حتى تتوافق مع ما تحقق بالفعل من نتائج بفعل خدعة أتاحها موقع “فيسبوك”.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المهتمين أيَّدو صدق توقعاته سواء أكانوا مغاربة أم مصريين، لكن في النهاية سينتظر الجميع حتى يوم السبت للتأكد من فوز السنغال وتأهلها لقبل النهائي ثم النهائي، وكذلك فوز المغرب على مصر وبعدها الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو.