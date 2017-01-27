توقعت “قارئة الطالع” أو “العرافة”، بريسيلا لام، التي أجزمت أن دونالد ترامب سيفوز بسباق الرئاسة الأمريكية ضد هيلاري كلينتون، وكانت إحدى الأصوات القليلة التي تنبأت بفوزه، إنه (ترامب) سيحظى بانطلاقة قوية مطلع العام 2017 إلا أنه نهاية 2017 ستكون صعبة بالنسبة له.

جاء ذلك في رد لـ “لام “على طلب من “CNN” بالتنبؤ بمستقبل عدد من الشخصيات والقادة العالمين.

ترامب

قالت ماي : “شخصيته متمثلة بالثقة والتصرف السريع دون التفكير بالأمور، والعلامة الفلكية ليوم مولده هو الأرض، وعامل الحديد في نهاية العام سيؤثر على عامل الأرض، ومنذ مولده في عام النار وبالتحديد في الربيع والصيف سيؤدي إلى صعوبات عندما يدخل كل من فصل الخريف والشتاء.

فلاديمير بوتين

قالت ماي: “علامته هو التنين، والتنين قادر على السباحة في الماء أو الطيران في الجو، ووجود علامة الشمس في يوم مولد بوتين يشير إلى أنه قائد قوي بالإضافة إلى كونه يفكر بوضوح، سيحظى بعام جيد، وعامل الحديد في نهاية العام 2017 يعني المال لبوتين وروسيا، وسيزدهر الاقتصاد الروسي.

رجب طيب أردوغان

قالت ماي: “إن العنصر الفلكي لمولد أردوغان هو الماء، والربيع ليس مناسبا له، لأن الأزهار تنمو بالربيع وستمتص الماء، وهذا يعني أن أردوغان سيخسر الإصلاحات الدستورية التي من شأنها منحه صلاحيات أوسع، والمتوقع أن تجري في أبريل”.

ويشار إلى أن العرافة “بريسيلا لام” متمركزة في معبد بمدينة “وونغ” وتقرأ الأكف والوجوه منذ 20 عاما.