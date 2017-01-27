أثارت النجمة الشابة “شاهيناز” جدلاً واسعاً مؤخراً بإعلانها خلع الحجاب، حيث كشفت عن السبب الرئيسي الذي دفعها لذلك، مؤكدة أنها أصيبت بحالة اكتئاب لأنها لم تتمكن من تقديم الفن و الأغاني التي تريدها.

وقالت: “شلت الحجاب عشان أنا فنانة حاولت أبعد عن الغناء بس مقدرتش، حسيت أني مش قادرة أقدم الفن اللي عاوزاه بالحجاب ومش قادرة أوصل لكل الناس”.

وفي هذا السياق، هناك العديد من الفنانات اللاتي أثرن جدلاً كبيراً بخلعهن الحجاب، رغم أن بعضهن مازلن بعيدات عن الساحة الفنية ولم يتخذن اي قرار بالعودة للساحة، مما يثير حيرة الجمهور بشأن قرارهن، إليكموهنّ:

1. مها الصغير زوجة أحمد السقا.

2. رانيا فتح الله.

3. عفاف رشاد.

4.شهيرة.

5.إيمان العاصي.

6.كارمن سليمان.

7.غادة عادل.

8.هبة جمال.

9.عبير صبري.

10.بسمة وهبة.

11.هنادي الكندري.

12.سهير رمزي.

13.نورهان.

14.الراقصة دينا.

15.ياسمينا علواني.

16.سوسن بدر.

17.سارة درزاوي.

18.فاطمة طباخ.