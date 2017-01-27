يُعدّ رجل الأعمال الكويتي، ، من الشخصيات الأكثر تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتحم عالم الموضة من أوسع الأبواب وقام بافتتاح “” في الكويت.

وأطلقت عليه مجلة تايم الأمريكية ”” كما أنه ترك بصمة كبيرة في عالم العطور. ويتابعه على “سناب شات” حيث يتابعه ما بين 6 إلى 10 ملايين شخص.

وحلَّ “الصباح” على سلطنة عُمان في زيارة سياحية تستمر لـ8 أيام.
واستضاف “بنك مسقط” بالتعاون مع وزارة السياحة الشيخ الصباح، فيما استقبل العُمانيون ضيفهم بطريقتهم الخاصة على موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ .