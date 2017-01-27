أذهل الشاب العماني هيثم محمد رافي، بموهبته أعضاء لجنة تحكيم برنامج “ديل هاي هيندوستاني” الغنائي في الهند، حيث خاص منافسة شرسة حتى بلغ نهائيات المسابقة.

وقد عرف “رافي” بالبرنامج عن طريق صديق هندي وراسله حتى أتته الموافقة على مشاركته، وهو يجيد اللغة الهندية.

ويرتدي هيثم في حلقات البرنامج الذي بدأ عرضه في السابع من الشهر الحالي الزي العماني التقليدي وهو عبارة عن عباءة بيضاء وعمامة حمراء.

وبعد أقل من شهر على انطلاق البرنامج الأسبوعي الذي يندرج ضمن تلفزيون الواقع عبر محطة ستار بلاس الهندية اختير هيثم 23 عاماً من بين أفضل 10 أصوات من أصل 300 مشترك ولا يزال ينافس على اللقب مؤدياً أغاني باللغة الهندية ويدخل عليها بعض الكلمات العربية.