الحادث الذي توفيت فيه زوجة سلمان العودة

روى الداعية السعودي محمد العريفي تفاصيل وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه، في حادث سير وقع مساء الأربعاء.

وقال “العريفي” إنّ زوجة الشيخ “العودة” هيا السياري (أم البراء) كانت عند وقوع الحادث في سيارة واحدة برفقة ابنها (هشام ­ 17 عاما) الذي كان يقود السيارة، ومعهما إحدى بناتها (لدن – 6 سنوات)، وابن آخر (عبد الرحمن – 8 سنوات) وابنة أختها (28 سنة).

وأضاف العريفي في مقطع فيديو صوره أثناء توجهه إلى محافظة شقراء للصلاة عليهما أن ابنها “عبدالرحمن” أصيب في الحادث وهو في حالة حرجة.

واوضح أن ابنتها “لدن” أصيبت بكسور في القدمين، في حين توفيت هي وابنها هشام وابنة أختها.

ولفت العريفي إلى أن بقية أفراد العائلة كانوا في سيارة أخرى، وشاهدوا الحادث لحظة وقوعه داعيا للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء.