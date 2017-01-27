أثار مقطع فيديو موجة عارمة من الغضب في هونغ كونغ، بعد أن ظهر فيه رجل وهو يعاقب ابنه على الكذب، بإرغامه على قطع الشارع زحفاً على ركبتيه.

وكان الأب عائداً برفقة ابنه البالغ من العمر 8 سنوات من المدرسة، عندما فوجىء المارة في أحد الشوارع بالطفل يزحف على ركبتيه ليقطع الشارع بأمر من والده، ما دفع أحدهم إلى محاولة الاتصال بالشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الحادث وقع حوالي الساعة 9:00 مساء في منطقة لام تين بهونغ كونغ، وقال الأب البالغ من العمر 40 عاماً إنه قرر معاقبة طفلة، بعد أن كذب بخصوص واجباته المدرسية. وقام أحد المارّة بتصوير ما يحدث، ونشر مقطع فيديو على صفحة في فيس بوك، وسرعان ما حصد أكثر من 58 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، قبل أن تتلقفه وسائل الإعلام.

وبعد أن وصل الخبر إلى الشرطة، أُلقي القبض على الأب، بتهمة إساءة معاملة الطفل، وتم التعرف على الأب بأنه كوك وانغ لي، والذي قال في التحقيق إنه سبق وحذر ابنه من أنه سيسير إلى المنزل على ركبتيه في حال واصل الكذب.

واعترف الأب أنها ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها ابنه بهذه الطريقة، حيث اعتاد على جعله يتناول الطعام وهو راكع على ركبتيه، بالإضافة إلى معاقبته بنفس الطريقة كلما ارتكب ذنباً، مؤكداً على أنه يحب أبناءه، ولكنه يرغب أن يربيهم على طريقته الخاصة.