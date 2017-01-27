تعرضت سيدة مسلمة تعمل في إحدى شركات الطيران، إلى اعتداء من قبل رجل في مطار جون كينيدي الدولي، جنوب غرب نيويورك.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، الجمعة، أن “ربيعة خان” المسلمة المحجبة التي تعمل في شركة دلتا للخطوط الجوية، تعرضت إلى اعتداء من قبل “روبن رودس” (57 عاما) وهو مسافر كان في صالة الانتظار.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن “ريتشارد برون” النائب العام في منطقة “كوينس” بنيويورك، أن رودس اقتحم مكتب خان، وبدأ بمضايقتها، وتوجيه لها أسلئة “ماذا تفعلين هنا؟ هل أنت نائمة؟ هل تصلين؟”.

وأوضح برون أن خان اصيبت بالدهشة، وبدأت تتسائل “ماذا يحدث؟، ماذا فعلت أنا؟”، حيث بدأ رودس بتوجيه الشتائم والإهانات لها.

ولفت إلى أن المهاجم أمسك بذراع خان وحاول إخراجها من المكتب، قبل أن يتدخّل أحد شهود العيان ويمنعه.

وأضاف برون أن المهاجم قال لخان “الآن ترامب موجود، سنتخلص منكم جميعاً، اسألوا ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، من هم هؤلاء الناس (المسلمون)؟، سترون ماذا سيحل بكم”.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية أوقفت المهاجم، بعد توجيه إليه تهمة الاعتداء الفعلي، والاحتجاز القسري، والتهديد، والكراهية. دون أن يوضح العقوبة التي قد يواجهها.