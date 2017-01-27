قال الدكتور مراد وهبة – أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس – إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسول من عند الله لوقف الخلافة الإسلامية ، وذلك عبر شاشة التلفزيون المصري الرسمي.

وأضاف “وهبة” في لقاء مع الإعلامي عاطف كامل: “ترامب متحمس للرئيس السيسي لأنه أنقذ الحضارة بوعيه للمخطط لأنه غامر ، وحين جاء أوباما لجامعة القاهرة قال للمشير طنطاوي اعطِ السلطة للإخوان والمرشد العام للإخوان قال (عندما نستولي على السلطة تأتي الخلافة)” حسب قوله.

وأردف: “الرئيس السيسي، وكذا البابا تواضروس كانا يقولان إن سنة حكم الإخوان سنة سوداء ، وسبب هذا الكلام هو الخلافة الإسلامية وإمكانية انتشارها في الشرق الأوسط ودول أخرى لأن أوباما طلب إعطاء السلطة للإخوان وهذا يؤكد أنه ضالع في المخطط”. وتابع: “سيكون ملف الخلافة أو صدام بين ترامب والأصولية الإسلامية” حسب قوله.