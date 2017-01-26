في واقعة تثير السخرية وتكشف مدى جهل من يدَّعي المعرفة والإدراك للواقع المعاش ووصول من يسمون أنفسهم بالنخبة وكأنهم من كوكب آخر، أغرق رئيس تحرير صحيفة “السياسة الكويتية” الملقب بعميد الصحفيين العرب، أحمد الجار الله، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوصلة مدح مثنيا على سياساته الاقتصادية التي أثبت خبراء الاقتصاد بأنها ستجر مصر إلى الهاوية؟

وقال “الجار الله” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الان الجنيه إستقر والحكومه المصريه وفرت مليارات الجنيهات التي كانت تدعم فيها سعر الجنيه وكثر تدفق الدولار علي البنوك والاحتياطي إزداد”.

الان الجنيه إستقر والحكومه المصريه وفرت مليارات الجنيهات التي كانت

تدعم فيها سعر الجنيه وكثر تدفق الدولار علي البنوك والاحتياطي إزداد — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 26, 2017

وأضاف: ” الان بعد إستقرارسعر الجنيه علي مصر أن تسرع في إصدار قانون الاستثماروعلي رئيس مصر أن ينقذ القانون من تعكير صفوه من المتمصلحين هناك من يعيقه”.

الان بعد إستقرارسعر الجنيه علي مصر أن تسرع في إصدار قانون

الاستثماروعلي رئيس مصر أن ينقذ القانون من تعكير صفوه من المتمصلحين هناك من يعيقه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 26, 2017

وتابع: ” إستقرار سعر الجنيه معناه تدفق المستثمرين لكن بدون قانون إستثمار مرن وذي مزايا سيكون الامر صعب إفرشوا السجاد الاحمر للمستثمر محلي أواجنبي”.

إستقرار سعر الجنيه معناه تدفق المستثمرين لكن بدون قانون إستثمار

مرن وذي مزايا سيكون الامر صعب إفرشوا السجاد الاحمر للمستثمر

محلي أواجنبي — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 26, 2017

واختتم: ” ياريس انت جئت لحكم مصر بالتزكيه وبالتصويت وبرقم خيالي وصادق وماينفع مصر وأهلها قراراته أمامك لايعيقك كلام خصوم مصر وخصومك إعقلها وإتكل”.

ياريس انت جئت لحكم مصر بالتزكيه وبالتصويت وبرقم خيالي وصادق

وماينفع مصر وأهلها قراراته أمامك لايعيقك كلام خصوم مصر وخصومك

إعقلها وإتكل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 26, 2017

من جانبهم انتقد المغردون تغريدات “الجارالله” مؤكدين على أن سياسة السيسي الاقتصادية مدللين بأسعار صرف الجنيه مع العملات الاخرى.

@Ahmadaljaralah تحياتى وتقديرى واحترامى

ليس بعد بيع الارض ذنب

سلام — ebraheem salama (@ebraheemsalama) January 26, 2017

@Ahmadaljaralah والألف جنية ١٦ ونص دينار — عبداللطيف الياسين (@ALyaseenAA) January 26, 2017

@Ahmadaljaralah نصابين ما اثق فيهم بلد عايش علي النصب — كويتي بايعها (@kuwaiti_wasted) January 26, 2017