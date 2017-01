قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، إنها مستعدة لتسجيل نفسها كـ”مسلمة”، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتخاذ إجراءات تنفيذية تؤثر على المهاجرين المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقالت أولبرايت، في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”مستخدمة وسم “تضامني” مع المسلمين: “لقد نشأت كاثوليكية، وتبين في وقت لاحق أن عائلتي كانت يهودية، وأنا على استعداد لتسجيل نفسي كمسلمة”.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.

— Madeleine Albright (@madeleine) January 25, 2017