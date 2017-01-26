قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ، إنها مستعدة لتسجيل نفسها كـ”مسلمة”، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس يعتزم اتخاذ إجراءات تنفيذية تؤثر على المهاجرين إلى .

 

وقالت أولبرايت، في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”مستخدمة وسم “تضامني” مع المسلمين: “لقد نشأت كاثوليكية، وتبين في وقت لاحق أن عائلتي كانت ، وأنا على استعداد لتسجيل نفسي كمسلمة”.

 

وكان دعا، خلال حملته الانتخابية، إلى فرض حظر مؤقت على المسلمين القادمين إلى الولايات المتحدة، وقال إنه سيطلب من المسلمين في الولايات المتحدة بالتسجيل في قاعدة بيانات.

 

وجاءت أولبرايت في وقت كان يتوقع أن يوقع ترامب أوامر تنفيذية بفرض حظر مؤقت على معظم ، ووقف لسبع دول عربية.