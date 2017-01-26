منذ عشر سنوات، اعتاد الممثل السوري ميلاد يوسف المشاركة في أجزاء “باب الحارة” واعتاد تجسيد شخصية “عصام” الابن الأكبر لزعيم “حارة الضبع″ “أبو عصام” (عباس النوري) حتى في الجزء التاسع…

الممثل الذي تزوج ثلاث مرات في الأجزاء السابقة أكد بأنه لن يتزوج للمرة الرابعة، علماً أن الفكرة ستبقى تراوده بين حين وآخر.

أما السينما فتبقى هاجسه على حد تعبيره، ويفكر جديا بإقتحام عالمها ،ان كان موظفاً عادياً أو ممثلاً.

يشار إلى أن ميلاد يوسف صوّر أيضاً ثلاثية من مسلسل “شبابيك” مع المخرج سامر البرقاوي، وثلاثية في مسلسل “الهوى غلاب” مع المخرج علي علي.