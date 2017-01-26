شنَّ نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي الباغوري، هجوما شديدا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه، متهما إياه بشن أكبر عملية قمع ضد الصحفيين والنشطاء.

وقال”الباغوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقا على أنباء ترددت حول زيارة مرتقبة للسيسي إلى تونس: ” مصر تعيش أسوأ أيامها تحت حكم السيسي”.

وأضاف: “عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيون ..اذا انت قادم بالفعل: لا اهلا ولا سهلا”.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين التونسية، تتخذ موقفا متضامنا مع الصحفيين المصريين، حيث رفضت اقتحام قوات الامن النقابة في مصر، كما أصدرت بيانا شديد اللهجة عددت فيه وسائل القمع والانتهاكات التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع الصحفيين.