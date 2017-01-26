تعرضت نجمة اراب ايدول الجزائرية كميليا ورد الى تهديد علني من رجال الفنانة الاماراتية احلام، حيث وصل الفنانة الجزائرية تهديدات عبر رجل يدعي انه من قناة MBC، ليتبين في نهاية حديثة انه احد رجال الفنانة احلام.

وبدورها سوف تلجأ الفنانة كميليا ورد الى القضاء لحمايتها من ما أسمته “بلطجة” النجمة الإماراتية احلام.

هذا وقامت قناة MBC بحذف جميع ما قدمته النجمة كميليا في العروض المباشرة من على القناة الخاصة للبرنامج على اليوتيوب وذلك من اجل ارضاء النجمة احلام. وفق بيان أرسله مكتب النجمة الجزائرية إلى بريد “وطن”.