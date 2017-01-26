أظهر مقطع فيديو متداول، ابنة الشيخ سلمان العودة، وهي تتحدث فيه عن اليتم وعن أمها، مؤكدة أنها لن تنسى أمها إذا لم تجدها، ليرد عليها والدها بالدعوة بأن يحفظها الله ويحفظ والدتها.

وكانت البنت الصغيرة تقف مع عنزة وتقترح على والدها أن تسميها يتيمة؛ لأنها فقدت أمها، وطلب منها الشيخ «العودة» أن تحاول أن تنسيها أمها لترد عليها بالقول: «مستحيل.. أنا لو ما ألقى أمي مستحيل أنساها»، ليرد عليها الشيخ بقوله «بسم الله علينا وعلى أمك».

وتداول مغردون مقطع الفيديو على نحو واسع، وأبدوا تأثرهم من حديث البنت الصغيرة، متسائلين كيف ستتعامل مع رحيل والدتها التي توفيت مساء أمس في حادث مروري، سائلين الله تعالى أن يربط على قلبها وقلب أبيها.

و لفظت، «هيا السياري»، زوجة الداعية السعودي أنفاسها، إثر حادث مروري، الأربعاء، بالإضافة إلى أحد أبنائه، فيما أصيب 2 من أفراد الأسرة بإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارتهم بشاحنة على أحد طرقات المملكة.

وقع الحادث على طريق الفيضة شمال الطائف، فيما كانت السيارة تقل الراحلة و3 من أبنائها، وباشرت السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

ونعى دعاة وإعلاميون سعوديون الراحلة وابنها، عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر «تويتر»، وتقدموا بأحر التعازي إلى الشيخ «سلمان العودة»، وعلى رأسهم الشيخ «محمد العريفي»، والدكتور «عائض القرني»، ، والإعلامي «عبد الله المديفر»، بحسب «العربية نت».

وكان «العودة» بث فيديو له، في وقت سابقمن يوم الأربعاء، على حسابه على «تويتر» حث فيه على التواصل الأسري، وقرب الأبناء من الآباء، وترك بعض النوافل كالصيام التطوعي في سبيل ذلك، حفاظاً على الأسرة، وبالتالي المجتمع.