في لفتة طريفة، استبدل ميدو حامد، لاعب حرس الحدود المصري السابق، كيكة حفل زفافه بعامود شاورما، اثنـاء زفافه يوم الثلاثاء، بمدينة بورسعيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة معبرين عن إعجابهم بالفكرة مضيفين أنها مبتكرة، وجديدة من نوعها.