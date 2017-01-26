في لفتة طريفة، استبدل ميدو حامد، لاعب حرس الحدود المصري السابق، حفل زفافه بعامود ، اثنـاء زفافه يوم الثلاثاء، بمدينة بورسعيد.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة معبرين عن إعجابهم بالفكرة مضيفين أنها مبتكرة، وجديدة من نوعها.