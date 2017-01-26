هاجم القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي, الجماعة الاسلامية قائلاً إنها “انتهت من زمان ولا أحد يمثلها حاليا”, واصفا اياها بالجماعة المتشرذمة, منوهًا بأن المال والعلاقات الخارجية والإعلام هم ثالوث الإخوان. !

وأضاف “الهلباوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “ltc”، أن ما يحدث بالجماعة الآن لا يمكن أن ينتج عن تمويل ذاتي، وإنما هو عبارة عن مصالح، والإخوان سيتم دهسهم في الوسط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيقضى عليهم نهائيًا في المستقبل، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.