ظهرت الممثلة “ليندسي لوهان” بحجاب يغطي رأسها لتؤكد الأقاويل التي نشرت حول اعتناقها الإسلام.

هذه الصور الجديدة تم التقاطها خلال تواجدها في تركيا حيث كانت ترتدي معطفا من الفراء الأسود.

Lindsay Lohan sports headscarf as she steps out in Turkey amid claims she's converted to Islam https://t.co/NhGSK5hMrN pic.twitter.com/lhmSs9i7bB

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 25, 2017