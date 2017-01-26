 

ظهرت الممثلة “” بحجاب يغطي رأسها لتؤكد الأقاويل التي نشرت حول اعتناقها الإسلام.

 

هذه الصور الجديدة تم التقاطها خلال تواجدها في حيث كانت ترتدي معطفا من الفراء الأسود.

وكثرت الأخبار حول اعتناق “ليندسي” للإسلام بعد قيامها بمحي صورها على “الإنستغرام” ونشرها رسالة “عليكم السلام”.

 

في نفس الوقت لم يعلن أي مصدر من طرف الممثلة صحة هذه الأخبار.