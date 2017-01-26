ظهرت الممثلة “ليندسي لوهان” بحجاب يغطي رأسها لتؤكد الأقاويل التي نشرت حول اعتناقها الإسلام.

هذه الصور الجديدة تم التقاطها خلال تواجدها في تركيا حيث كانت ترتدي معطفا من الفراء الأسود.

Lindsay Lohan sports headscarf as she steps out in Turkey amid claims she's converted to Islam https://t.co/NhGSK5hMrN pic.twitter.com/lhmSs9i7bB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 25, 2017

وكثرت الأخبار حول اعتناق “ليندسي” للإسلام بعد قيامها بمحي صورها على “الإنستغرام” ونشرها رسالة “عليكم السلام”.

في نفس الوقت لم يعلن أي مصدر من طرف الممثلة صحة هذه الأخبار.