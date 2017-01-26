كشف مواطن سعودي عن مفاجأة حدثت له بعد أن اشترى ميداليات تباع في المدينة المنورة، قرب الحرم النبوي، وعندما قام بفتحها وجد بداخلها صلباناً مصممة بطريقة فنية واضحة لا تثير الانتباه للوهلة الأولى.

وأوضح مقطع فيديو للمواطن وهو يعرض بعض الميداليات التي قال إنها تباع في الحرم النبوي، وتظهر من الخارج على شكل قلب وعليها صورة المسجد النبوي، وهي موجودة في الحرم المكي بالمدينة المنورة ثم يقوم الشخص بنزع وجه إحدى الميداليات العلوي ليظهر شكل الصليب من الداخل.

وقال إن الحجاج يشترون هذه الميداليات ويدخلونها إلى الحرم دون معرفة بمحتواها، وتابع:” شوفوا الدناءة لوين وصلت يا أخوان” ثم يقوم بنزع ميدالية أخرى على وجهها العلوي صورة المسجد النبوي في مكة المكرمة ليظهر الصليب ذاته في وسطها وتابع الشخص:” شايفين صليب حسبي الله ونعم الوكيل”.

وناشد مصور المقطع كل التجار والبائعين وكل من يعنيه الأمر الحذر من مثل تلك الشركات، حيث إن الصلبان تدخل المسجد النبوي عبر تلك الميداليات، وتدخل المساجد مع من يشتريها ويحملها.

وأضاف:”لو كل تاجر يشتري مجموعة من هذه الميداليات يفتح واحدة مانو خسران” وختم متمنياً أن يصل الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وأن ينتبه التجار الجشعين لهذا الأمر الخطير.