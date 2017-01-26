أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقات رواد مواقع التواصل، فمنهم من شبهه برسم التخطيط الكهربائي لنشاط القلب، ومنهم من اعتبره أشبه ببيانات مقياس ريختر الخاص برصد الزلازل.

ولدى متابعة الفيديوهات التي يظهر فيها ترامب وهو يوقع أوامر تنفيذية، بعد حفل تنصيبه رئيساً، استغرق ترامب في كل توقيع فترة اقتربت من 7 ثوان للتوقيع الواحد.

وبدا توقيع الرئيس الأميركي غريبا للغاية ويمتد على مساحة تكاد تشغل كامل عرض الورقة التي يقوم بالتوقيع عليها. والشكل العام لذلك التوقيع هو خطوط متعرجة تمتد على حوالي 15 سنتمترا.



