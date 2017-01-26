أعلنت سلطة حماية الطبيعة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالإشتراك مع معهد أبحاث الكهوف اكتشاف مغارة مليئة بالرواسب الكلسية التي شكلت انواعا مختلفة وعديدة من مرجان الكهوف والأشكال والمجسمات الكلسيه يعود تاريخ تشكّلها الى ألاف سنوات الحليمات الكلسية السفى وما يعرف ايضا باسم “اذن الفيل”.

وتبلغ مساحة المغارة 8 امتار طولا واربعة اخرى عرضا وتم اكتشافها خلال اعمال تطوير قام بها “صندوق ترميم مقالع الحجارة والكسارات”.

ونقل موقع “هآرتس” الالكتروني عن “شاي كورن” المدير منطقة الجليل الاعلى في سلطة حماية الطبيعة قوله “يدور الحديث عن اكتشاف غاية في الاثارة والعجب لكننا لن نتمكن في هذه المرحلة من افتتاحها امام الجمهور الواسع بسبب طبيعتها وصغر مساحتها كما لا يمكننا الافصاح عن مكانها لان الدخول اليها اصبح ممنوعا وخطيرا”.

وقال “يونون شبيتال” من عهد ابحاث الكهوف التابع للكلية الاكاديمية في مدينة صفد “مرجان كهوف كالذي تم العثور عليه يتشكل جراء عملية تكلس كريستالية تستقر على شكل رواسب في الصخور الجيرية وتظهر على شكل ورود ذات رؤوس تظهر في احيان كثيرة على وكأنها مرجان.