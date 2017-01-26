انتشر على موقع يوتيوب، فيديو يظهر ردة فعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد تسجيل محمد صلاح هدف فوز الفراعنة على منتخب غانا، في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالغابون.

وقام السيسي الذي تابع مباراة مصر وغانا مع مجموعة من المسؤولين والمواطنين، بالتصفيق والابتسامة عقب الهدف الذي سجله النجم المتألق محمد صلاح، في الدقيقة (11)، في اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتصدرت مصر بهذا الفوز المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، لتضرب موعدا مع المغرب في دور ربع النهائي، بينما احتلت غانا المركز الثاني برصيد ست نقاط، وستواجه في الدور المقبل، منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية، بطل المجموعة الثالثة.