أعلنت شابّة في الـ 24 من عمرها تُدعى مرسيدس أنّها كانت تخون زوجها لسنوات وأنّها عاشت حياةً مزدوجة مليئة بالأكاذيب بحسب ما قالت.

وفي التفاصيل، حلّت مرسيدس وهي أمّ لطفلين ضيفة في برنامج Dr.Phil حيث أعلنت أنّها تمارس أعمال منافية للآداب منذ أن كانت في سنّ 14، وأنّها خانت زوجها على مدى 6 سنوات من زواجهما.

واعترفت الأمّ الشابّة أنّها مدمنة على شرب الكحول وأنّها كانت تقيم علاقات غير مشروعة مع أكثر من 50 أو 60 رجلاً في الأسبوع وتجني حوالي 6000 دولار أسبوعياً.

وفي تصريح علني، أشارت مرسيدس أيضاً أنّها أقامت علاقات مع أكثر من 1000 رجل خلال هذه الفترة.

يُشار إلى أنّ زوجها آندرو لم يكن يعلم بما تمارسه زوجته في الخفاء عنه، ولكنّه شكّ بها عندما عرف أنه ليس الوالد البيولوجي لطفلهما الثاني، فوضع كاميرا في المنزل واكتشف أنّها كانت تستقبل الرجال أثناء غيابه، فقرر الانفصال عنها.

والجدير ذكره، أنّ الدكتور فيل قرر مساعدتها وسيتم نقلها إلى مركز إعادة تأهيل المدمنين على الكحول لأنّ لا مأوى لديها الآن.

واللافت أنّ زوجها آندرو لم يمانع إمكانيّة عودتها لتربية أطفالها ولكنه أكّد أنّ علاقتهما ببعضهما البعض انتهت.