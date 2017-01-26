وسط سيل من القرارات المتلاحقة التي يطلقها بشأن الهجرة واللاجئين، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بتصريح “إيجابي” نادر قد يثلج صدور بعد المهاجرين المتواجدين بالولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

قد قال الرئيس الأميركي إن المهاجرين غير الشرعيين، الذي دخلوا الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، يجب ألا يخشوا الترحيل.

وأوضح ترامب في مقابلة مع محطة (إيه.بي.سي نيوز): “يجب ألا يتملكهم القلق”، وأضاف: “قلبي كبير. سنعتني بالجميع”.

وتابع قائلا: “عندما يكون لديك عظماء هنا أدوا عملا جيدا.. يجب أن يكونوا أقل قلقا بكثير”.

وذكر ترامب: “سنضع سياسة بهذا الشأن خلال الأربعة أسابيع المقبلة”.