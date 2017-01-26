كشف تقرير أعدته منظمة “أوكسفام” الدولية، أن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، سيكون أول تريليونير في العالم.

وأكد موقع “تك انسايدر” المتخصص الأمريكي أن ثروة “بيل غيتس” التي شهدت نموا كبيرا على مدى العقد الماضي، ستقفز في غضون السنوات الـ 25 المقبلة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

وأشار الموقع إلى أن مؤسس شركة مايكروسوفت، يحتاج لإضافة 915 مليار دولار لثروته لتحقيق هذا اللقب، كما أن المحللين والاقتصاديين يتوقعون حدوث هذا بحلول عام 2042.

وحسب تقرير “أوكسفام”، فإن هناك 793 مليارديرا في جميع أنحاء العالم في عام 2009 بلغت قيمة ثروتهم 2.4 تريليون دولار، وبحلول عام 2016 بلغت 5 تريليون دولار بزيادة 11%.

وأوضحت المنظمة أنه إذا استمر نمو الثروة بهذا الشكل فمن المحتمل جدا أن نرى أول “تريليونير” في العالم في غضون 25 عاما، وسيكون “بيل غيتس” صاحب هذا الرقم وفقا للاتجاهات الحالية، حيث أنه يتربع على قائمة “فوربس” الخاصة بأغنياء العالم بثروة قدرها 84.4 مليار دولار.

وترك “بيل غيتس” شركة مايكروسوفت عام 2006، وكرس وقته وموارده إلى القضاء على الأمراض المعدية وتحسين التعليم في جميع أنحاء العالم من خلال مؤسسة “بيل ومليندا غيتس”، واعتبارا من عام 2013 الماضي تبرع “غيتس” بـ 28 مليار دولار.