حكمت المحكمة الجنائية في البحرين بسجن خادمة 5 سنوات وذلك بعد إدانتها بالاعتداء على عرض طفلة بلعق أعضائها التناسلية.

ووجهت النيابة العامة في يوليو 2016، تهمة اعتداء على عرض طفلة لم تتم الرابعة عشر من عمرها دون رضاها لخادمة، عن طريق لعق أعضائها التناسلية.

وأنكرت المتهمة، بحسب موقع “الأيام نت”، التهمة في التحقيقات لكنها اعترفت في المحكمة باعتدائها على عرض الطفلة أكثر من 15 مرة.

وكان بلاغ ورد لمركز الشرطة من والد المجني عليها، قال فيه إنه لاحظ بعض الميول الجنسية لدى ابنته، فاصطحبها لأخصائية نفسية لعلاج الأطفال، وبعد أن تحدثت مع الطفلة اتضح بأنّ المتهمة تتحرش بها جنسيا، بتقبيلها ولعق مناطق العفة في جسدها، وعرض بعض الفيديوهات المخلة بالآداب.

وكانت عمة الطفلة قد لاحظت تحرش المجني عليها بابنتها أكثر من مرة، وعندما سألتها عن سبب تصرفها، أخبرتها أن الخادمة تفعل ذلك معها، وترفع ملابسها وتلعق كامل جسدها بما في ذلك مناطق العفة، وتعرض عليها مقاطع فيديو إباحية، وهددتها بواسطة مقص بأن لا تخبر أحدا بما أتته من أفعال.