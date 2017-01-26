أكدت مصادر سياسية مطلعة أن “سلطنة عُمان”، بدأت بالتواصل مع وفد القيادات في حزب المؤتمر والحوثيين لإقناعهم بإرسال ممثلين عنهم لحضور دورة تدريبية في العاصمة الأردنية، عمان، للجنة التهدئة والتنسيق.

وأشارت المصادر إلى أن وفد الانقلابيين لا يزال يرفض إرسال ممثليه في لجنة التهدئة إلى الأردن، مطالبا برفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، الذي يفرضه التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأفادت المصادر بأن الحكومة الشرعية المشكلة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، أرسلت إلى مكتب المبعوث الأممي كشفا بأسماء ممثليها في اللجنة، و التي ستنتقل إلى ظهران جنوب السعودية، لمراقبة وقف إطلاق النار، بعد حضور دورة تدريبية في عمان.

ولفتت إلى أن الحكومة الأردنية وافقت على طلب أممي باستضافة لجنة التهدئة و التنسيق لحضور دورة تدريبة سيدرب فيها خبراء أمميين اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وذلك وفقا لما نقله موقع “أخبار الساعة” اليمني.

وأوضحت المصادر أن تدخل سلطنة عُمان جاء بعد اخفاق المبعوث الأممي، في اقناع وفد الإنقلابيين بإرسال ممثليه في اللجنة، حيث يشترط الوفد رفع الحصار على مطار صنعاء و السماح باستئناف الرحلات من و إلى مطار صنعاء.