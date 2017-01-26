لا تزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تعيش تداعيات تعليقاتها الساخرة على النجم المصري عمرو دياب.

فبعد الردّ القاسي الذي قام به “الهضبة” بنشره مقطع فيديو من داخل “الجيم” والهجوم العنيف الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، تعيش النجمة المصرية بحالة اكتئاب.

وأكد أحد المقربين من شيرين لـ”فيتو” أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة والتزمت منزلها ولم تسمح لأحد بزيارتها خلال اليومين الماضيين، كما أنها لم تفكر في البحث عن الشخص الذي سرب لها الفيديو.

وأوضح المصدر أن شيرين شعرت بالخطأ الذي ارتكبته، حتى إن بعض أصدقائها وأقاربها حاولوا التخفيف عنها، مؤكدين أن الجمهور يعلم أنها تمزح وبأن عفويتها هي السبب إلا أنها لم تستطع الخروج من حالة الكآبة التي تعيشها.