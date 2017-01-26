أكد مصدر أمني أردني أن المخالفة التي تم تحريرها باسم الشهيد الطيار معاذ الكساسبة تم ادخالها لنظام المخالفات عن طريق الخطأ.

وبحسب ذات المصدر، فإنه وبعد التحقق منها تبين أن هناك خطأً بإخال المخالفة على النظام وتم تصويبه، مؤكداً أنه تم نقل المخالفة للمركبة التي ارتكبتها فعلاً.

ولفت المصدر في تصريحات لموقع “سواليف”، إلى أن الموضوع لا يتعدى الخطأ البشري وأنه معرض أن يقع فيه أي إنسان.

وكان “جواد الكساسبة شقيق الطيار الأردني الذي قتله تنظيم “داعش” حرقا، معاذ الكساسبة قد تفاجأ بوجود مخالفة سير على سيارته بتاريخ 28/12/20166 أي بعد مقتله بعامين.

وأكد “الكساسبة”، على أن سيارة شقيقه لم تتحرك من مكانها منذ لحظة استشهاده، مشدداً على ان نقطة الخلاف ليست بمبلغ المخالفة بل بمدى مصداقية إصدار المخالفات الغيابية بحق باقي المواطنيين .