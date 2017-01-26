أعلنت الممثلة الإيرانية، ترانة علي دوستي، بطلة فيلم “البائع” المرشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي أنها ستقاطع حفل توزيع هذه المكافآت السينمائية في الولايات المتحدة، احتجاجاً على نية الرئيس دونالد ترامب التوقف عن منح تأشيرات دخول إلى رعايا عدد من الدول المسلمة.

وأوضحت الممثلة البالغة 33 عاماً “الحظر الذي فرضه ترامب على تأشيرات الدخول للإيرانيين عنصري. سواء أكان الأمر يشمل المناسبات الثقافية أم لا. أنا لا أنوي المشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2017” احتجاجاً على ذلك.

ويبدو أن ترامب يتجه إلى تعليق منح تأشيرات دخول إلى مواطني سبع دول مسلمة من بينها إيران لمدة 30 يوما.

وقال الرئيس الأميركي لمحطة “أيه بي سي نيوز” التلفزيونية الأربعاء إن خطته لا تشكل “حظراً على المسلمين” بل تستهدف دولاً “تشهد أعمالا إرهابية على نطاق واسع”.

وفيلم “البائع” للمخرج الإيراني المعروف، أصغر فرهادي، مرشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي خلال الحفل الذي يقام في 26 شباط/فبراير المقبل في لوس أنجلوس.

وسبق لفرهادي أن فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي العام 2012 عن فيلمه “انفصال”.

وكشفت مسودة لمرسوم تنفيذي نشرته صحيفتا “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” أن طلبات الحصول على تأشيرات دخول من العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن ستعلق لمدة شهر.

وتنص المسودة أيضا على تعليق برنامج استقبال اللاجئين الأميركي لمدة أربعة أشهر، فيما يعكف المسؤولون على وضع قائمة بالدول الأقل خطرا.