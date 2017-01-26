انتحر الممثل الامريكي فريدريك جاي باودي على الهواء، وذلك في بث مباشر على أحد صفاحاته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت سلطات التحقيق في لوس أنجلوس بأنه انتحر بعد أيام من القبض عليه بتهمة تورطه في قضية اعتداء جنسي وخروجه بكفالة تقدر ب 100 الف دولار أمريكي.

وفي التفاصيل، فريدريك جاي باودي البالغ من العمر 33 عاما، ظهر في بث حي في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وأعلن لمتابعيه إنه سينهي حياته ، ثم أطلق رصاصة على رأسه، وفقًا لما ذكر موقع Los Angeles times.

لكن ادارة الموقع قررت حذف الفيديو لما يحتويه على مشاهد عنيفة.