أعاد الداعية الكويتي الشهير محمد العوضي، تغريد تدوينة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها مقطع فيديو يكشف فيه موقفه من لاعب المنتخب والنادي الأهلي المصري السابق، الذي تم إدراجه في قائمة .

 

وقال “العوضي” في التغريدة معلقا على مقطع الفيديو:  “هذه قناعتي في محمد .. نصر رسوله وانتصر لغزة ورفض حضور حفل فأحبه البشر وأبغضه !”.

 

وكانت محكمة الجنايات قد أدرجت اسم نجم كرة القدم، وأكثر من 1500 شخص آخرين، بينهم الرئيس المعزول ، وقيادات في جماعة على قوائم الشخصيات الإرهابية.