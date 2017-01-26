أعاد الداعية الكويتي الشهير محمد العوضي، تغريد تدوينة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها مقطع فيديو يكشف فيه موقفه من لاعب المنتخب والنادي الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة الذي تم إدراجه في قائمة الإرهاب.

وقال “العوضي” في التغريدة معلقا على مقطع الفيديو: “هذه قناعتي في محمد أبو تريكة.. نصر رسوله وانتصر لغزة ورفض حضور حفل نانسي عجرم فأحبه البشر وأبغضه العسكر!”.

هذه قناعتي في #أبوتريكة @trikaofficial

نصر رسوله

واتنصر لـ #غزة

ورفض حضور حفل نانسي عجرم

فأحبه البشر وأبغضه العسكر!https://t.co/wgSdvrzER5 — محمد العوضي (@mh_awadi) January 21, 2017

وكانت محكمة الجنايات قد أدرجت اسم نجم كرة القدم، وأكثر من 1500 شخص آخرين، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الشخصيات الإرهابية.