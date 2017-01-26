نشر الكاتب الصحفي الليبرالي، أبو أحمد القرني، مقطع فيديو لافتتاح أول مقهى لسلسلة “لالونا” الشهيرة بصناعة الآيس كريم والحلويات في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر الفيديو المنشور أن الافتتاح تم بحضور مختلط بين الرجال والنساء على أنغام موسيقية قامت بعزفها فتاة بدون غطاء للرأس.

وعلق القرني” الذي طالما انتقد التشدد الديني في المملكة على الفيديو قائلا: ” افتتاح مطعم لا لونا بالرياض بالموسيقى.. الحق أن السعودية بمثل هذه الخطوات صارت تفتح النفس!”.