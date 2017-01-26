نشر الكاتب الصحفي الليبرالي، أبو أحمد القرني، مقطع فيديو لافتتاح أول مقهى لسلسلة “لالونا” الشهيرة بصناعة الآيس كريم والحلويات في العاصمة .

 

وأظهر الفيديو المنشور أن الافتتاح تم بحضور مختلط بين الرجال والنساء على قامت بعزفها فتاة بدون غطاء للرأس.

 

وعلق القرني” الذي طالما انتقد في على الفيديو قائلا: ” افتتاح مطعم لا لونا بالرياض بالموسيقى.. الحق أن السعودية بمثل هذه الخطوات صارت تفتح النفس!”.