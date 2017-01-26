نشر الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أجاب فيه على التساؤل الذي يلاحقه دوما حول لماذا يدافع عن العربية في وجه الفتنة التي ترعاها وتروج لها في الدول العربية.

 

وقال “مالك” في الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” أن المملكة العربية السعودية لا تنتظر أنور مالك ولا غيره للدفاع عنها فهي لها رجالها وكفاءاتها ونخبها للدفاع عنها”.

 

وأضاف: أن ما نقوم به هو واجب، فالمملكة فيها قبلتنا وقبلة كل ومقدساتنا وأن الدفاع عنها واجب أخلاقي”.

 

وتابع موجها حديثه للجزائريين: ” يجب أن يفهم ان دفاعي عن المملكة هو دفاع عن قبل كل شيء، وأن ما وجدته خلال 20 عاما في أن إيران نجحت في خلق فوبيا وكراهية من المملكة العربية السعودية، وهو ما ساعدها في نشر مشروعها”.

 

وأوضح ان إيران استعملت العديد من الملفات الكاذبة مثل في الجزائر الذي نشرته هي وحاربته المملكة العربية السعودية.

 