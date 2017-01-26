نشر الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أجاب فيه على التساؤل الذي يلاحقه دوما حول لماذا يدافع عن المملكة العربية السعودية في وجه الفتنة التي ترعاها إيران وتروج لها في الدول العربية.

وقال “مالك” في الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” أن المملكة العربية السعودية لا تنتظر أنور مالك ولا غيره للدفاع عنها فهي لها رجالها وكفاءاتها ونخبها للدفاع عنها”.

وأضاف: أن ما نقوم به هو واجب، فالمملكة فيها قبلتنا وقبلة كل المسلمين ومقدساتنا وأن الدفاع عنها واجب أخلاقي”.

وتابع موجها حديثه للجزائريين: ” يجب أن يفهم الجزائريين ان دفاعي عن المملكة هو دفاع عن الجزائر قبل كل شيء، وأن ما وجدته خلال 20 عاما في الجزائر أن إيران نجحت في خلق فوبيا وكراهية من المملكة العربية السعودية، وهو ما ساعدها في نشر مشروعها”.

وأوضح ان إيران استعملت العديد من الملفات الكاذبة مثل الإرهاب في الجزائر الذي نشرته هي وحاربته المملكة العربية السعودية.