ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عاملة الإطفاء النرويجية غان نارتين التي اعتبرها المتابعون أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم.

ووفقا لموقع ديلي ميل “تجمع الفتاة التي تبلغ من العمر 30 عاما بين عملها كعاملة إطفاء ومهنتها الأخرى كمدربة لياقة بدنية في إحدى الصالات الرياضية، وتحرص باستمرار على نشر صور تدريباتها اليومية على موقع إنستاغرام، حتى وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 50 ألف متابع”.

وفي تعليق لإحدى وسائل الإعلام قالت غان: “لقد أردت أن أعمل في مجال الإطفاء منذ أن كنت في التاسعة عشرة من عمري، ورغبت بأن أعيش حياة مليئة بالنشاط والعمل”.

وأضافت “عندما التحقت بعملي الجديد في مجال الإطفاء أصيبت والدتي بالذهول وسألتني حينذاك: وهل الفتيات يعملن في دائرة الإطفاء؟!، كل الناس يستغربون عملي هناك، لكني أعتبره عملا إنسانيا رائعا”.