توفيت زوجة الداعية السعودي سلمان العودة وابنه مساء الأربعاء, في حادث سير مروع وقع في مدينة الطائف السعودية.

وفي تفاصيل الحادث قالت مصادر إعلامية إن السيارة التي كانت تقلهم اصطدمت بشاحنة، ما أدى الى إصابة جميع من كان بداخل السيارة.

وتوفيت الزوجة وابنها هشام فيما أصيب اثنين آخرين من ابناء الداعية العودة بإصابات متوسطة.

وودع العودة زوجته بتغريدة قائلا: #هيا_السياري حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك اللهم في ضيافتك وجوارك ”

#هيا_السياري

حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك

اللهم في ضيافتك وجوارك — سلمان العودة (@salman_alodah) January 25, 2017

سلمان العودة..

سلمان العودة هو عالم دين وداعية إسلامي، ومفكر سعودي، ومقدم لبرامج تلفزيونية، من مواليد قرية البصر الصغيرة والتي تقع غرب مدينة بريدة إحدى مناطق القصيم، نسبه يرجه لقبيلة بني خالد، حاصل على درجة الماجستير في السنة، بموضوع “الغربة وأحكامها”، ودرجة الدكتوراة في السنة بشرح بلوغ المرام (كتاب الطهارة) .

وطن تعزي..

أسرة “وطن” تعزي الداعية السعودي وتدعو الله ان يصبره ويسكن أحبائه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون

تويتر يشتعل..

وانتشر الخبر هالنار في الهشيم إذ امتلئ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالتعازي مع سماع الخبر حيث دشن النشطاء هاشتاج حمل وسم #وفاة_زوجة_سلمان_العودة_وابنه .

وتوجه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر بخالص تعازيه عبر تغريدة على “تويتر”، قال فيها: “أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

،، أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري..

إنا لله وإنا إليه راجعون.. ،، — عبدالله المديفر (@almodifer) January 25, 2017

#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه

"أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون" — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) January 25, 2017

#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه

أخي أبامعاذ

أحسن الله عزاءك ورزقك الله الصبروالأجروجبر الله مصابنا

وأسكن الله المتوفين الجنة وخلفهم فيكم بخير — د. عوض القرني (@awadalqarni) January 25, 2017

#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه

كلام الشيخ سلمان على الموت ..

اللهم اربط على قلبه pic.twitter.com/3fEGlzygZr — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 25, 2017