توفيت زوجة الداعية وابنه مساء الأربعاء, في مروع وقع في مدينة .

 

وفي تفاصيل الحادث قالت مصادر إعلامية إن السيارة التي كانت تقلهم اصطدمت بشاحنة، ما أدى الى إصابة جميع من كان بداخل السيارة.

 

وتوفيت الزوجة وابنها هشام فيما أصيب اثنين آخرين من ابناء الداعية العودة بإصابات متوسطة.

 

وودع العودة زوجته بتغريدة قائلا: #هيا_السياري حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك اللهم في ضيافتك وجوارك ”

سلمان العودة..

سلمان العودة هو عالم دين وداعية إسلامي، ومفكر سعودي، ومقدم لبرامج تلفزيونية، من مواليد قرية البصر الصغيرة والتي تقع غرب مدينة بريدة إحدى مناطق القصيم، نسبه يرجه لقبيلة بني خالد، حاصل على درجة الماجستير في السنة، بموضوع “الغربة وأحكامها”، ودرجة الدكتوراة في السنة بشرح بلوغ المرام (كتاب الطهارة) .

وطن تعزي..

أسرة “وطن” تعزي الداعية السعودي وتدعو الله ان يصبره ويسكن أحبائه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون

 

يشتعل..

وانتشر الخبر هالنار في الهشيم إذ امتلئ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالتعازي مع سماع الخبر حيث دشن النشطاء هاشتاج حمل وسم .

 

وتوجه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر بخالص تعازيه عبر تغريدة على “تويتر”، قال فيها: “أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.