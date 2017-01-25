نشر موقع “انتخاب” المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز واثنين من كبار المسؤولين في المملكة بعثوا برسائل تعزية إلى عائلة رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرها الموقع “علمنا بنبأ وفاة والدكم السيد أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونبعث لكم بتعازينا ومواساتنا، سائلين الله له الرحمة، ولكم جميل الصبر والسلون”.

ويعود تاريخ هذه الرسالة بحسب الموقع إلى 13 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أي بعد خمسة أيام من وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي أعلنت السلطات الإيرانية عن وفاته في 8 من الشهر نفسه بسبب أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 83 عاما.

وهاجم هاشمي رفسنجاني، العام الماضي، أطرافا في نظام الرئيس الحالي حسن روحاني الذي وصفهم بأنهم صهاينة لا يتخلفون عن التوجهات الإسرائيلية، متهما إياهم بالمتطرفين الذين دمروا العلاقات مع السعودية.