تفاجأ “جواد الكساسبة شقيق الذي قتله تنظيم “” حرقا، بوجود مخالفة سير على سيارته بتاريخ 28/12/2016 أي بعد مقتله بعامين.

 

وأكد “الكساسبة”، على أن سيارة شقيقه لم تتحرك من مكانها منذ لحظة استشهاده، مشدداً على ان نقطة الخلاف ليست بمبلغ بل بمدى مصداقية إصدار المخالفات الغيابية بحق باقي المواطنيين .

 

وقال “الكساسبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”: ” هذه مخالفة على سيارة معاذ الكساسبة بتاريخ 28/12/2016 و تحمل الرقم 714787 ف 1 و مكان المخالفة حسب ما هو أمامكم غير معروف علما بأن سيارة موجودة داخل كراج منزل والده و لا تستخدم من قبل أي شخص و لا تتحرك أبدا من داخل الكراج و يتم تشغيلها بين فترة و الأخرى في مكانها أو في باب المنزل” .

 

وأضاف: “وحسب ما هو وارد ان المخالفة عدم حمل السائق رخصة المركبة أثناء القيادة، من هو المسؤول نرجو التحقيق فيها ليس لقيمة المخالفة و لكنن كثير من يعانون من مثل هذه الحالات” .