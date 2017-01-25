تفاجأ “جواد الكساسبة شقيق الطيار الأردني الذي قتله تنظيم “داعش” حرقا، معاذ الكساسبة بوجود مخالفة سير على سيارته بتاريخ 28/12/2016 أي بعد مقتله بعامين.

وأكد “الكساسبة”، على أن سيارة شقيقه لم تتحرك من مكانها منذ لحظة استشهاده، مشدداً على ان نقطة الخلاف ليست بمبلغ المخالفة بل بمدى مصداقية إصدار المخالفات الغيابية بحق باقي المواطنيين .

وقال “الكساسبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” هذه مخالفة على سيارة الشهيد معاذ الكساسبة بتاريخ 28/12/2016 و تحمل الرقم 714787 ف 1 و مكان المخالفة حسب ما هو أمامكم غير معروف علما بأن سيارة الشهيد موجودة داخل كراج منزل والده و لا تستخدم من قبل أي شخص و لا تتحرك أبدا من داخل الكراج و يتم تشغيلها بين فترة و الأخرى في مكانها أو في باب المنزل” .

وأضاف: “وحسب ما هو وارد ان المخالفة عدم حمل السائق رخصة المركبة أثناء القيادة، من هو المسؤول نرجو التحقيق فيها ليس لقيمة المخالفة و لكنن كثير من المواطنين يعانون من مثل هذه الحالات” .