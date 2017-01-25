اتهمت المشتركة الجزائرية السابقة في برنامج “أراب آيدول”، كاميليا ورد، الفنانة الاماراتية احلام، بتهديدها عبر أحد رجالاتها.

وستلجأ “ورد” بحسب “الفن” إلى القضاء لحمايتها من ما أسمته “بلطجة احلام”.

وقامت قناة MBC بحذف جميع ما قدمته كاميليا ورد في العروض المباشرة من على القناة الخاصة للبرنامج على يوتيوب وذلك من اجل ارضاء النجمة احلام.

ولم يصدر أي تعقيب حتى اللحظة من جانب الفنانة أحلام للرد على هذه الاتهامات.

يُشار إلى أنّ كاميليا ورد اعتبرت أن “أحلام” هي السبب في خروجها من برنامج “أراب آيدول”، وسبق أن هاجمتها واتهمتها بأنها ظلمتها.